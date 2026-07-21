Il futuro di Zachary Athekame potrebbe essere lontano dal Milan, ad appena un anno dal suo sbarco a Milanello. Arrivato nell'estate del 2025 come un colpo di prospettiva, il laterale destro svizzero, classe 2004, è diventato un uomo mercato molto ambito in Serie A. Secondo quanto rivelato dalla redazione di "calciomercato.it", sul giovane elvetico si sarebbe mossa con decisione la Fiorentina.

L'incastro di mercato: Dodô verso l'addio a Firenze

L'offensiva della viola per il difensore rossonero è legata a doppio filo al destino di. L'esterno brasiliano, classe 1998, ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2027 e la sua permanenza a Firenze è fortemente in bilico. Il giocatore piace molto in Italia a Como, Napoli e Roma, ma ha estimatori importanti anche in Premier League, con il Nottingham Forest in prima fila.

La dirigenza toscana è pronta a dare il via libera alla partenza del brasiliano a fronte di una proposta economica compresa tra i 20 e i 25 milioni di euro. Una plusvalenza importante che verrebbe immediatamente reinvestita sul mercato per bloccare il sostituto ideale.

Il blitz di Paratici e la valutazione del Milan

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I numeri della prima stagione in rossonero di Athekame

Presenze totali : 29 partite disputate suddivise tra Serie A, Supercoppa Italiana e Coppa Italia.

: 29 partite disputate suddivise tra Serie A, Supercoppa Italiana e Coppa Italia. Minuti giocati : 873' complessivi sul terreno di gioco.

: 873' complessivi sul terreno di gioco. Fattore realizzativo: 2 gol messi a segno (uno a San Siro contro il Pisa e uno a Marassi contro il Genoa) e 2 assist vincenti per i compagni.

Il direttore sportivo della Fiorentina, Fabio Paratici, ha individuato proprio in Athekame il profilo perfetto per raccogliere l'eredità di Dodô sulla corsia destra. Il Milan lo aveva prelevato dodici mesi fa dallo Young Boys per una cifra vicina ai 10 milioni di euro. Oggi, la valutazione fissata dal club di Via Aldo Rossi per il cartellino del Nazionale svizzero Under 21 è di, garantendo così una buona plusvalenza per le casse milaniste.Tuttavia, prima di imbastire una vera e propria trattativa, la dirigenza del Diavolo attende il verdetto definitivo di. Il nuovo tecnico portoghese sta sfruttando i giorni di ritiro a Milanello per valutare attentamente l'intera rosa a disposizione, compreso lo stesso Athekame, per capire se possa adattarsi al ruolo di esterno di centrocampo a destra nel suo dinamico 3-4-2-1.Nonostante un minutaggio complessivo ridotto, l'esterno svizzero ha saputo ritagliarsi il suo spazio nell'annata appena conclusa, dimostrando ottimi margini di crescita quando è stato chiamato in causa:

Numeri che testimoniano l'affidabilità di un ragazzo di soli ventidue anni, pronto a spiccare il volo se dovesse trovare maggiore continuità di impiego a Firenze.