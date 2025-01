Calciomercato Milan – Kyle Walker, arrivo e visite mediche programmate: ecco i dettagli

Il Milan ha chiuso il primo colpo del mercato invernale. Come riportato da Gianluca Di Marzio e Matteo Moretto, Kyle Walker arriverà giovedì 23 gennaio in Italia per iniziare la sua nuova avventura con la maglia rossonera. Il difensore inglese, classe 1990, porterà esperienza e leadership al reparto difensivo di Sergio Conceição, offrendo nuove soluzioni tattiche e una grande dose di personalità.