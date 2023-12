Calciomercato Milan – Krunic va via? Soldi per David o Guirassy

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto sul calciomercato del Milan. Krunic va via? Soldi per l'arrivo di David o Guirassy

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina, parla anche del Milan e in particolare dei possibili movimenti di calciomercato dei rossoneri nella sessione invernale. Il Diavolo potrebbe mettere a segno alcuni colpi per coprire i buchi presenti in rosa, spesso procurati anche a causa degli infortuni. La rosea parla di una possibile cessione, che potrebbe aiutare il Milan. Ecco le ultime.