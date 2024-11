Per questo motivo il Milan vuole intervenire sul calciomercato: Kayode, che quest'anno non sta trovando spazio con Palladino che gli preferisce Dodò, potrebbe essere un buon acquisto per i rossoneri. Il classe 2004, punto fermo della Nazionale Italiana Under 21, ha nella velocità e nella spinta offensiva i suoi punti di forza e viene valutato non meno di 20 milioni di euro. LEGGI ANCHE: Milan-Juventus, Morata vuole sfatare un incredibile tabù contro la sua ex >>>