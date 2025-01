Calciomercato Milan – L’ingaggio di Jovic pesa: i rossoneri pensano di …

Il calciomercato invernale è entrato nel vivo ed il Milan sta pensando, oltre ai colpi in entrata, anche a quelli in uscita: uno di questi riguarderebbe Luka Jovic . Arrivato nel 2023 dalla Fiorentina , in questa stagione il serbo ha visto pochissimo il campo anche a causa di un infortunio che l'ha tenuto lontano dal terreno di gioco per diversi mesi.

Come riportato su X da Daniele Longo, giornalista che scrive per il sito calciomercato.com, Jovic sta diventando un problema per il Milan, soprattutto per l'ingaggio che percepisce: 3 milioni di euro. Per questo motivo, i rossoneri sono alla ricerca di una sistemazione per il loro numero 9. L'altra soluzione che si prendendo in considerazione è quella del free transfer, cioè il trasferimento a titolo gratuito.