Calciomercato Milan, Jashari pista viva: ecco cosa serve

Secondo 'Tuttosport' è praticamente tutto fatto tra il Milan e il Torino per il trasferimento di Ricci in rossonero. La cifra dovrebbe essere di circa 25 milioni con i bonus: entro il prossimo lunedì si dovrebbe chiudere tutto con il centrocampista che dovrebbe essere pronto e disponibile per il raduno a Milanello.

Calciomercato Milan, Jashari e Xhaka ancora possibili: ecco le ultime novità

Secondo il quotidiano, proseguirebbero i dialoghi con il Bruges per Ardon Jashari, con il Milan che dovrà portare a 30 milioni la parte fissa per convincere il club belga. Anche Granit Xhaka del Bayer Leverkusen resterebbe nel mirino, ma il Milan non vorrebbe superare i 10 milioni per il cartellino vista l'età dello svizzero.