Ardon Jashari, obiettivo di calciomercato del Milan, non è con la squadra del Bruges neanche oggi, nel giorno dedicato ai fans nerazzurri

Nuovo capitolo nell'avvincente saga su Ardon Jashari , classe 2002 , centrocampista svizzero di origini macedoni al centro di una trattativa tra Bruges e Milan per il suo approdo alla corte di Massimiliano Allegri in questa sessione estiva di calciomercato .

Jashari, che si sta allenando a parte in questi giorni e che non sta prendendo parte né alle amichevoli né al ritiro del Bruges, non è al seguito della squadra belga neanche oggi, nel giorno dedicato ai fans nerazzurri. Lo si può evincere direttamente dal post social del club.