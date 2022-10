Calciomercato Milan – Intreccio tra Mbappé e Rafael Leao: le ultime

1 di 1

CALCIOMERCATO MILAN: LE ULTIME

Rafael Leao (attaccante AC Milan), qui indossa la nuova giacca 'off-pitch' di 'Off-White', nuovo partner del club rossonero | Milan News (Getty Images)

Sono giorni caldissimi per il rinnovo di Rafael Leao con il Milan e un esito piuttosto che un altro può cambiare il calciomercato. Anche se potrebbe essere il calciomercato, stavolta, a cambiare le sorti del futuro di Rafael Leao, ma non nel senso che il portoghese classe 1999 potrebbe andare via, anzi... Paolo Maldini si è sbilanciato dicendo che vuole ottenere la firma prima dei Mondiali e la sensazione è che non sia mai stata così vicina. Secondo la Gazzetta, la prossima settimana ci sarà un incontro.

L'offerta del Milan a Rafael Leao

L'offerta rossonera è di 5 milioni a stagione contro i 7 che erano richiesti. Però il Milan mette sul piatto anche 10 milioni per risarcire lo Sporting, che altrimenti dovrebbe pagare Rafael Leao: ovvero 2 milioni all'anno per cinque anni. Una proposta onesta e che si spera possa convincere Rafael Leao a firmare e rinnovare con i rossoneri. Si tratta senza dubbio del giocatore più forte e importante della rosa rossonera. Lo sanno tutti: dirigenti, allenatore e tifosi. Il rinnovo è fondamentale, altrimenti si dovrebbe cedere con tante società che sembravano pronte a offrire i 150 milioni della clausola rescissoria. In particolare piace al Chelsea, che sembrava pronto a tornare all'attacco a gennaio, anche se arrivano novità.

Nuovo obiettivo per il Chelsea

Sembra infatti che i Blues siano convinti a puntare su Kylian Mbappè, ormai in totale rottura con il Paris Saint-Germain e intenzionato ad andare via a gennaio. Il francese classe 1998 spinge per una cessione e questo può portare anche a una vendita a cifre ragionevoli. In estate aveva rinnovato con un importante premio alla firma, ma ora è tutto cambiato. La cessione a 160 milioni escluderebbe l'ipotesi Rafael Leao per il Chelsea, ma aprirebbe di nuovo quella PSG, con tante altre squadre comunque sempre attente. Queste, intanto, le notizie più importanti di oggi >>>