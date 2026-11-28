Quando il Milan di Stefano Pioli e della dirigenza composta da Paolo Maldini e Frederic Massara guardava con attenzione anche ai giovani talenti del panorama internazionale per le proprie sessioni di calciomercato, tra questi c'era Alberto Moleiro, oggi protagonista con la maglia del Villarreal.

Il classe 2003 era allora una delle promesse più interessanti del Las Palmas. Nel novembre 2021 diverse indiscrezioni di mercato accostavano il suo nome ai rossoneri, che secondo le ricostruzioni dell'epoca avevano seguito da vicino la sua crescita. Moleiro era considerato un prospetto di grande qualità e aveva attirato anche l'attenzione di Barcellona e Atlético Madrid.

La risposta ironica dello spagnolo

A riportare d'attualità il vecchio retroscena è stata un'intervista concessa dal calciatore a Gianluca Di Marzio dopo la vittoria del Villarreal contro lo Slavia Praga in Europa League.

Quando gli è stato chiesto del possibile interesse del Milan nel 2021, Moleiro ha risposto sorridendo: "Non ricordo. È passato tanto tempo".

Una battuta che non conferma né smentisce nel dettaglio quanto accaduto cinque anni fa, ma che ha riportato alla luce una pista di mercato ormai lontana. Non si parla, dunque, di un interesse attuale del Diavolo.

Dal Las Palmas al Villarreal: la crescita di Moleiro

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Da allora la carriera dello spagnolo è proseguita in Spagna. Dopo essersi affermato con il Las Palmas, nell'estate del 2025 è passato al Villarreal, compiendo un importante salto di qualità e arrivando a misurarsi con il palcoscenico europeo.A 23 anni, Moleiro rappresenta ormai una realtà del calcio spagnolo. Il suo nome torna a incrociare quello del Milan soltanto attraverso un ricordo di mercato: un'occasione che, nel 2021, non si trasformò in un trasferimento a Milano.