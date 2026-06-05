Il Milan, da sempre attento ai profili futuribili e di alta qualità tecnica, ha avviato i primi sondaggi per inserirsi in una corsa che si preannuncia agguerrita considerando l'interesse di diversi top club europei per il classe 2005. Can Uzun, infatti, piace anche al Galatasaray in Turchia e al Napoli in Italia. Prenderà parte ai Mondiali e, per lui, questa potrà risultare un'importante vetrina per mettersi ulteriormente in mostra.

I numeri dell'operazione: cifre, plusvalenze e scadenze — L'Eintracht Francoforte ha dimostrato negli anni di essere una bottega carissima e non farà sconti per il suo gioiello. I paletti economici fissati dal club tedesco delineano un'operazione complessa ma coerente con i parametri del mercato internazionale.

L'investimento iniziale: il club di Francoforte aveva acquistato Uzun nell'estate 2024 dal Norimberga per una cifra pari a 11 milioni di euro.

La valutazione attuale: secondo i dati ufficiali di Transfermarkt, il valore di mercato del trequartista ha toccato quota 45 milioni di euro.

La base d'asta: l'Eintracht ha stabilito un prezzo di partenza minimo compreso tra i 40 e i 45 milioni di euro per sedersi al tavolo delle trattative, blindato da un contratto a lungo termine con scadenza fissata al 30 giugno 2029.

Collocazione tattica: come si incastrerebbe nel nuovo Milan — Nato in Germania ma pilastro della selezione turca, Can Uzun rappresenta il prototipo del trequartista moderno. Dotato di grande visione di gioco, dribbling nello stretto e ottimi tempi di inserimento, il ventenne si sposa alla perfezione con le filosofie offensive cercate dal club di Via Aldo Rossi. A prescindere da chi sarà l'allenatore.

Il suo innesto risulterebbe prezioso sia in caso di utilizzo del 3-4-2-1 di Oliver Glasner (dove andrebbe ad occupare una delle due caselle da trequartista dietro la punta), sia in caso di utilizzo del 4-2-3-1 con Sebastian Hoeness – dove andrebbe a occupare la corsia centrale alle spalle della punta. Ma essendo un trequartista molto dinamico, in grado di svariare anche sull'esterno, non avrebbe difficoltà di adattamento nemmeno nel 4-3-3 di Matthias Jaissle.