Calciomercato Milan, incontro con gli agenti di Camarda: ecco i dettagli

Come riportato da Luca Bendoni, sarebbe in corso un incontro tra gli agenti di Francesco Camarda e i dirigenti del Milan

Questi giorni di calciomercato invernale si preannunciano bollenti e il Milan lavora su più fronti. Per quanto riguarda le cessioni, infatti, i rossoneri studiano alcune uscite e tra queste c'è anche quella di Francesco Camarda . Il giovane attaccante rossonero ha finora trovato poco spazio, sia con Fonseca che con Conceiao , e potrebbe lasciare Milanello per trasferirsi al Monza .

Come riportato da Luca Bendoni, attraverso il proprio profilo Twitter, i dirigenti del Milan stanno tenendo, in queste ore, un incontro con gli agenti Giuseppe Riso e Marianna Mecacci per finalizzare il prestito di Francesco Camarda al Monza. La trattativa si sta sviluppando sotto la forma di un prestito di 18 mesi ma con un'opzione, da parte del Milan, che richiamerebbe il giovane centravanti prima della conclusione del prestito effettivo. Insomma, Camarda potrebbe lasciare i rossoneri, ma solo temporaneamente.