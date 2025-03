Calciomercato Milan, in difesa rivoluzione! Posto sicuro per…

Calciomercato Milan, in difesa i rossoneri potrebbero cambiare molto in estate. Sicuro di un posto ci sarebbe solo un giocatore. Le ultime

Calciomercato Milan , i rossoneri potrebbero cambiare molto in estate, visto che sono previste rivoluzioni sia a livello dirigenziale che in panchina. Naturale pensare che, con l'arrivo di un nuovo allenatore, ci saranno nuovi calciatori e altri andranno via. In particolare in difesa ci potrebbero essere molti cambi. Ecco le ultime novità a riguardo.

Calciomercato Milan, solo un difensore sicuro di restare. Pronta un'altra rivoluzione?

Come scrive Calciomercato.com, Fikayo Tomori resterebbe sul calciomercato anche in vista dell'estate. Valutazione? Sui 20 milioni di euro. Si passa poi Pavlovic, che a gennaio era stato cercato specialmente da squadre turche, salvo poi restare. In estate? Potrebbe partire anche lui, tutto dipenderà dalle possibili offerte. Anche Malick Thiaw sarebbe in sospeso, anche se non sarebbe sul calciomercato, visto che si starebbe attendendo il nuovo allenatore. Il Milan, però, potrebbe vacillare davanti a un'offerta intorno ai 30 milioni di euro. L'unico sicuro di restare in difesa, si legge, sarebbe Matteo Gabbia, fresco di rinnovo. LEGGI ANCHE: Sarà un Milan italiano: feeling con Paratici, Allegri opzione forte. Le news >>>