Calciomercato Milan – Ilicic, l’Atalanta apre al prestito: rossoneri al lavoro

Le ultime sul calciomercato del Milan: si continua a trattare con l'Atalanta Josip Ilicic. Il club bergamasco chiede un conguaglio

Salvatore Cantone

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si sofferma sull'interesse del Milan per Josip Ilicic. L'obiettivo è sempre quello di acquistare un trequartista. E' vero che Brahim Diaz sta facendo bene nel precampionato, ma servirà anche un altro giocatore in grado di alternarsi con lo spagnolo. Ecco perchè circola nuovamente il nome di Ilicic, che lascerà l'Atalanta e che per ragioni familiari vorrebbe evitare trasferimenti lunghi.

Il Milan non ha intenzione di spendere gli 8 milioni di richiesti dall'Atalanta per Ilicic, ma la novità è che i nerazzurri hanno aperto al prestito oneroso dello sloveno. L'ex Palermo è ritenuto ormai fuori dal progetto, così come ha detto lo stesso Gasperini: "Josip si sta preparando alla grande, non è mai stato così bene a inizio stagione, ma ha voglia di trovare una nuova squadra". Ilicic, infatti, non è stato convocato per l'amichevole di oggi contro il West Ham: altro segnale evidente dell'addio che ci sarà.

L'Atalanta sta iniziando ad abbassare le pretese, ma il Milan per il momento non cambia atteggiamento. Ilicic sarebbe perfetto dal punto di vista tecnico, ma i rossoneri non vuole spendere in cartellini per giocatori ultratrentenni. Le parti continuano a trattare, ma il Diavolo non vuole pagare nessun indennizzo o al massimo una cifra minima. Le alternative sono, come noto, Ziyech e Isco. Vedremo come andrà a finire, ma Ilicic vuole il Milan. Dichiarazioni importanti da parte di Saelemaekers. Ecco cosa ha detto.