Calciomercato Milan – Ilicic, la richiesta dell’Atalanta | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: il club rossonero valuta la possibilità di acquistare Ilicic, ma l'Atalanta chiede troppo

Il Milan, così come viene riportato da Tuttosport, è sempre alla ricerca di un trequartista che possa sostituire Hakan Calhanoglu, andato all'Inter. Tra gli obiettivi c'è Josip Ilicic, con lo sloveno che spinge per il suo trasferimento in rossonero. A Maldini e Massara piace l'ex Palermo, ma al momento la richiesta dell'Atalanta per lasciarlo partire viene considerata troppo alta. Il club di Percassi, infatti, ha chiesto 8 milioni per un giocatore in scadenza nel 2022. La speranza per il Milan e per Ilicic è che possa cambiare qualcosa negli ultimi giorni di mercato. Il Milan intanto pensa a Ramsey della Juventus: il punto