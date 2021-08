Calciomercato Milan – Il Tottenham piomba su Franck Kessié | News

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Tottenham avrebbe puntato gli occhi sul centrocampista del Milan Franck Kessié

Nonostante le sue parole rassicuranti, non è ancora arrivato il rinnovo di Franck Kessié. Molte squadre sono interessate al centrocampista ivoriano, una su tutte il Tottenham del nuovo d.s. Fabio Paratici. Secondo Alessandro Jacobone, c'è stato un incontro proprio tra l'ex dirigente della Juventus e l'agente di Kessié, Atangana, offrendo al calciatore 8 milioni di euro netti per cinque anni, mentre al procuratore una maxi commissione. Nonostante l'importante offerta, il Milan resta ancora in vantaggio. Fatta per Pellegri, Bakayoko ad un passo: ecco le top news di oggi sul mercato del Milan.