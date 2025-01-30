Milan, Camarda è il protagonista di uno spot | VIDEO

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul suo profilo X, il Monza ha manifestato interesse per Francesco Camarda, giovane talento del Milan, richiedendo informazioni per un possibile prestito. Il club brianzolo è ora in attesa di una risposta da parte della società rossonera.

Francesco Camarda, classe 2008, è considerato uno dei prospetti più promettenti del settore giovanile del Milan. Nonostante la giovane età, ha già attirato l’attenzione di diversi club grazie alle sue prestazioni impressionanti nelle categorie giovanili.

Il Monza, sempre attento ai giovani talenti italiani, vede in Camarda un potenziale rinforzo per la propria rosa. La società biancorossa è in attesa di una decisione da parte del Milan riguardo alla possibilità di cedere il giovane attaccante in prestito, permettendogli così di accumulare esperienza nel calcio professionistico.

Al momento, non ci sono ulteriori dettagli sull’esito della trattativa, ma è probabile che nei prossimi giorni si avranno aggiornamenti sulla possibile destinazione di Francesco Camarda.

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