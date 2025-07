Calciomercato Milan, il Galatasaray blocca Morata: il Como aspetta ancora

Calciomercato Milan: il Galatasaray non libera Morata, il Como resta in attesa. Lo spagnolo vuole lasciare ma il club turco blocca l'affare

Come riportato questa mattina da Tuttosport, fino a qualche settimana fa l'affare Como-Morata sembrava praticamente chiuso. Ora, invece, tutto è bloccato per "colpa" del Galatasaray, che non ha intenzione di terminare anticipatamente il prestito di Alvaro Morata, in scadenza a gennaio 2026.