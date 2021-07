Calciomercato Milan – Il Diavolo accelera per il rinnovo di Kessié

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Franck Kessié, in scadenza nel 2022, prenderà uno stipendio importante nel prossimo accordo

Il rinnovo del contratto di Franck Kessié è una delle storie più intricate del calciomercato estivo del Milan. La società rossonera, infatti, dopo averso Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu a parametro zero in questa sessione di trattative, vuole evitare di subire la stessa sorte con il centrocampista ivoriano. Il cui contratto con il club di Via Aldo Rossi, come noto, scadrà il 30 giugno 2022.