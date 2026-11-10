L'inizio di stagione di Nicolò Tresoldi con la maglia del Bruges è semplicemente devastante. Il centravanti classe 2004, punto di forza della Germania Under 21 ma con cittadinanza italiana, ha già collezionato un bottino straordinario: 14 gol e un assist in 17 partite totali tra Jupiler Pro League, coppe nazionali e Champions League. Numeri da capogiro che stanno attirando l'attenzione dei top club europei, tra cui il Milan.

Il sogno rossonero e il bivio tra Italia e Germania

Sulla cresta dell'onda a livello europeo, Tresoldi si troverà presto a un bivio cruciale anche per la sua carriera internazionale. Dopo gli Europei Under 21, il talento del Bruges dovrà decidere se legarsi definitivamente alla Nazionale maggiore tedesca o cedere al romantico corteggiamento di Roberto Mancini, optando per l'azzurro dell'Italia.

Nel frattempo, a farlo brillare sono state soprattutto le prodezze nella massima competizione europea. Resta indimenticabile la tripletta con cui, a metà ottobre, ha steso l'Inter a San Siro nel clamoroso 4-3 dei belgi di Ivan Leko contro i nerazzurri di Cristian Chivu. Una notte magica nel teatro dei suoi sogni d'infanzia, dato che l'attaccante non ha mai nascosto la sua profonda fede milanista.

Calciomercato Milan: l'assalto di Cardinale e il retroscena di Moretto

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“Nell’estate 2021 Tresoldi è arrivato a Casa Milan perché aveva tutte le intenzioni di firmare per il Milan. Il Milan lo aveva chiuso, c’era all’epoca il duo Paolo Maldini-Frederica Massara. L’operazione era fatta, mancavano solo le firme. Tresoldi quel giorno lì non ha firmato, è tornato in Germania e il Milan non ha più chiuso l’operazione. Nell’estate 2021 il Milan è stato ad un passo da Tresoldi, che però poi ha prolungato con l’Hannover. Vedremo se in futuro potrà tornare di moda per il club rossonero”.

Nonostante la forte concorrenza della Premier League, con l'Arsenal in prima fila, e una valutazione di mercato che si aggira già intorno aidi euro, il Milan è fortemente in corsa. Il profilo piace moltissimo al proprietario: il club rossonero valuta un tentativo già per la sessione invernale di calciomercato, pronti a replicare nell'estate 2027 in caso di fumata nera.Ma quanto è stato vicino il bomber al Diavolo in passato? A svelare un clamoroso retroscena ci ha pensato l'esperto di mercato, intervenuto in un video sul canale YouTube di, confermando che il giocatore era già stato virtualmente acquistato dai rossoneri:

Un treno che stavolta, se dovesse ripassare da via Aldo Rossi, il giovane Nicolò sarebbe pronto a prendere al volo per vestire finalmente la maglia del suo cuore.