Calciomercato Milan, ieri incontro con Riso: ecco di chi si è parlato

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha rivelato come ieri, a 'Casa Milan', i dirigenti del club di Via Aldo Rossi abbiano incontrato l'agente Giuseppe Riso. Si è parlato, nello specifico, del futuro di Lorenzo Colombo - rientrato in rossonero dopo il prestito annuale all'Empoli - e di Francesco Camarda.