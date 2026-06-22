Chiuso il faticoso capitolo legato alla definizione del nuovo organigramma collegiale, il Milan di Gerry Cardinale apre ufficialmente i dossier del calciomercato estivo 2026. Il primo compito operativo che attende il nuovo allenatore, Rúben Amorim, riguarda la valutazione tecnica del corposo pacchetto di calciatori pronti a rientrare alla base dopo aver trascorso l'ultima stagione in prestito. Una vera e propria "grana" contrattuale ed economica che la dirigenza dovrà gestire per sfoltire la rosa e finanziare i nuovi innesti.

I bocciati di lusso: Musah, Bondo, Terracciano e il caso Bennacer

Yunus Musah rientra dopo un'annata anonima e con pochissimo minutaggio trascorsa all'Atalanta.

rientra dopo un'annata anonima e con pochissimo minutaggio trascorsa all'Atalanta. Warren Bondo e Filippo Terracciano tornano a Milanello con il morale basso, reduci dalla dolorosa retrocessione in Serie B vissuta con la maglia della Cremonese.

tornano a Milanello con il morale basso, reduci dalla dolorosa retrocessione in Serie B vissuta con la maglia della Cremonese. Ismaël Bennacer rappresenta il vero caso diplomatico del mercato rossonero. La Dinamo Zagabria ha scelto di non esercitare il diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro. Tuttavia, il Presidente del club croato, l'ex bandiera rossonera Zvonimir Boban, ha teso una mano: si è detto pronto a tesserare l'algerino a costo zero, a patto che il centrocampista riesca a trovare un accordo per la risoluzione consensuale del contratto con il Diavolo.

Chukwueze può restare: Amorim studia il jolly offensivo

Secondo quanto analizzato dal Corriere dello Sport oggi in edicola, la maggior parte dei giocatori di rientro non rientra nei piani tattici della nuova guida tecnica rossonera. Per quattro di loro il destino è ormai segnato, con la dirigenza già al lavoro per trovare una nuova sistemazione:Uno scenario radicalmente opposto potrebbe invece aprirsi per. L'esterno offensivo nigeriano rientra a Milano dopo una stagione complessivamente positiva in Premier League con la maglia del Fulham. Il club londinese ha deciso di non esercitare il riscatto solo a causa della cifra pattuita un anno fa, ritenuta fuori parametro (30 milioni di euro).

Amorim intende valutarlo attentamente durante il ritiro estivo. Considerando l'elevato numero di operazioni che il Milan dovrà completare per rivoluzionare i canali d'attacco, l'ex Villarreal vanta ottime chance di rimanere in rosa, configurandosi come una validissima alternativa tattica di qualità internazionale per le rotazioni offensive rossonere. Qualora però il tecnico desse il via libera all'addio definitivo, il prezzo fissato da RedBird è di 25 milioni di euro.

Il futuro di Camarda: dopo il controriscatto si profila un nuovo prestito

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In primo piano resta anche la gestione del talento più cristallino del vivaio:. Il giovanissimo bomber è stato ufficialmente controriscattato dal Milan nei giorni scorsi, dopo la parentesi formativa trascorsa al Lecce.Per non frenare il suo percorso di crescita e garantirgli un minutaggio continuo in massima serie, la dirigenza sta pianificando una nuova partenza a titolo temporaneo. Sulle tracce del classe 2008 ci sono già due club di Serie A pronti a garantirgli centralità nel progetto sportivo: ile il, entrambe fortemente interessate a sviluppare il talento dell'attaccante italiano.