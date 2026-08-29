Retroscena di mercato svelato da Tuttosport dopo il match di San Siro. Gerry Cardinale incontra Amorim: accelerazione improvvisa per Hutchinson? Le ultime

Emiliano Guadagnoli
- Milano
Grafica TOP e FLOP, le pagelle del Milan per le partite di Serie A, Europa League, Coppa Italia 2026-2027 | AC Milan News

Milan-Venezia: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita di 'San Siro'

Giorni cruciali per il calciomercato del Milan: Gerry Cardinale, Amorim e la dirigenza rossonera saranno al lavoro per trovare i rinforzi finali per il Diavolo.

Come scrive Tuttosport, il numero uno del Milan si è già incontrato con l'allenatore portoghese dopo la vittoria contro il Venezia. Già oggi potrebbe partire l'assalto al nuovo trequartista. Come scrive il quotidiano, in cima alla lista c'è Omari Hutchinson classe 2003 del Nottingham Forest. Già iniziati i contatti tra le parti, ci potrebbe essere presto un'accelerazione. Come alternative restano Alvyn Sanches dello Young Boys e Bahoya dell'Eintracht Francoforte. Chiuso il trequartista, si capirà se il Milan cercherà anche un nuovo difensore centrale e un nuovo esterno di centrocampo.

Hutchinson per la trequarti del Milan: contatti iniziati. Possibile accelerata in giornata

Hutchinson non arriva da una stagione brillante in Premier League.

Ecco i suoi numeri dal sito Sofascore:

  • Partite giocate (da titolare): 31 (17)
  • Minuti in campo: 1694 (55 per partita)
  • Gol: 1
  • Gol attesi (xG): 1.94
  • Assist: 5
  • Assist attesi (xA): 3.91
  • Grandi occasioni create: 8
  • Passaggi chiave: 1.1 a partita
  • Tocchi per partita: 32.5
  • Dribbling riusciti: 1.3 a partita (52%)

Come gioca Hutchinson? Le caratteristiche nel modulo di Amorim

Può essere schierato sia dietro la punta sia come esterno d'attacco. Sa dribblare molto bene, specialmente nello stretto, grazie alla sua grande agilità e alla sua buona visione di gioco. Parte da destra sfruttando il suo piede forte mancino: rientra spesso sul sinistro per tirare a giro o per cercare i compagni con i cross.

Bravo nell'uno contro uno e a trovare i compagni con filtranti e bei passaggi. Anche in fase di non possesso sa già pressare bene. Tutte caratteristiche ideali per il calcio di Ruben Amorim. Ovviamente nel 3-4-2-1 del Milan giocherebbe come trequartista di destra.

Servirebbe un trequartista già pronto

Il punto però è uno: per il Diavolo non sarebbe una sicurezza, ma più una scommessa degli ultimi giorni di calciomercato. Visto che Amorim può già fare affidamento su alcuni calciatori in quella zona del campo, servirebbe più un trequartista già pronto a fare la differenza fin da subito. Hutchinson potrebbe sorprendere in Serie A, sicuramente, ma non arriverebbe come certezza.

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