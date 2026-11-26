Cardinale da Milanello: "Pronto per il mercato di gennaio, stiamo lavorando molto"

Il nome di Timmo Hardung è stato accostato al Milan in vista di un possibile ingresso nell'organigramma dirigenziale, ma la strada che potrebbe portarlo a Milano non sembra così semplice. Dalla Germania arrivano infatti indiscrezioni sul futuro del dirigente, attualmente destinato a lasciare l'Eintracht Francoforte. Secondo quanto riportato da alcuni insider vicini alle 'Aquile', la sua permanenza nel club sarebbe ormai da escludere, ma anche un eventuale trasferimento in rossonero non rappresenterebbe una certezza.

La situazione a Francoforte sarebbe particolarmente delicata. Nel corso della sua esperienza all'Eintracht, Hardung non sarebbe riuscito a consolidare una posizione tale da rendere indispensabile la sua permanenza. Al contrario, attorno alla sua figura si sarebbe creato un clima di forte tensione, con diversi componenti dell'ambiente pronti ad accogliere positivamente il suo addio.

I rapporti deteriorati con Krösche

Uno degli aspetti più delicati riguarderebbe il rapporto con Markus Krösche, dirigente di riferimento dell'Eintracht pronto a diventare 'Head of Football' del Milan nei prossimi giorni. Secondo le indiscrezioni provenienti dalla Germania, durante la scorsa estate tra i due si sarebbe consumata una rottura, con divergenze che avrebbero compromesso la collaborazione. A questo punto anche futura.

Tra le criticità attribuite all'operato di Hardung ci sarebbe anche la situazione del reparto difensivo, considerato troppo fragile. Un elemento che avrebbe contribuito ad alimentare le tensioni interne e a mettere in discussione il lavoro del dirigente.

Il clima descritto dalle fonti tedesche sarebbe particolarmente pesante: alcuni collaboratori, calciatori e procuratori sarebbero addirittura in attesa della sua partenza. Si arriverebbe persino, in determinate circostanze, a rifiutare un confronto diretto con lui. Si tratta di indiscrezioni che restituiscono un quadro tutt'altro che sereno attorno alla sua figura.

Milan, l'ipotesi non è così scontata

In questo scenario si inserisce il possibile interesse del Milan. Hardung è stato accostato alla società rossonera, ma il suo eventuale arrivo a Milano non sarebbe un'operazione già definita. Anche questa destinazione, secondo le ricostruzioni tedesche, sarebbe tutt'altro che certa.

A Francoforte, intanto, Joti Chatzialexiou, il sostituto di Krösche, non vuole collaborare con Hardung. Il dirigente avrebbe valutato questa possibilità, scegliendo però di concentrarsi su altri candidati. Un ulteriore segnale di come il futuro di Hardung sia ormai lontano dall'Eintracht.

Un futuro da definire

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Nonostante la situazione complicata, Hardung non dovrebbe avere particolari difficoltà a trovare una nuova società. Il dirigente potrebbe quindi proseguire la propria carriera altrove, anche se la sua esperienza a Francoforte, secondo quanto riportato, non avrebbe lasciato un ricordo particolarmente positivo in diversi ambienti del club.Per il Milan resta dunque da capire se il suo nome possa concretamente entrare nei piani della dirigenza. Al momento, l'ipotesi di un trasferimento in rossonero rimane aperta, ma le indiscrezioni provenienti dalla Germania invitano alla cautela: il futuro di Hardung è ancora tutto da scrivere.