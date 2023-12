Calciomercato Milan – Dalla Germania: “Nuova contendente per Guirassy”

Secondo quanto riportato da Sky Sports il Borussia Dortmund si sarebbe inserito nella corsa al classe '96 e starebbe monitorando con molto interesse la situazione intorno all'attaccante. I gialloneri, nel caso in cui uno dei tre attaccanti in rosa dovesse salutare, sarebbero pronti a pagare la clausola rescissoria di circa 20 milioni di euro e tesserare il giocatore in forza a Stoccarda.