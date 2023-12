Calciomercato – Milan convinto da Guirassy: attesi nuovi contatti a breve

Il Milan sarebbe sempre più convinto di puntare su Serhou Guirassy come rinforzo in attacco in vista delle prossime sessioni di calciomercato

Fabio Barera Redattore

Nel corso delle ultime settimane si è parlato spesso di un giocatore accostato al Milan per il reparto d'attacco. Si tratta di Serhou Guirassy, bomber rivelazione dello Stoccarda che ha segnato 18 gol in 13 partite in questa prima parte di stagione. Lo stesso Geoffrey Moncada avrebbe visionato dal vivo il guineano e anche nell'ultima gara di Coppa di Germania contro il Borussia Dortmund ci sarebbero stati osservatori rossoneri.