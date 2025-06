Calciomercato Milan, Giroud torna in Europa: accordo col Lille

Come riportato da Footmercato, il contratto di Olivier Giroud con i Los Angeles FC è in scadenza. L'ex Milan pronto a firmare col Lille

Come riportato da Footmercato, il contratto di Olivier Giroud con i Los Angeles FC sarebbe in scadenza il prossimo dicembre con un'opzione annuale che potrebbe essere attivata dal suo club. Come riportato dal sito specializzato, il club e l'ex attaccante del Milan avrebbero dovuto fare i conti sul futuro dopo il Mondiale per Club, con LA alla ricerca di Thomas Muller e il francese in trattativa con il Lille.