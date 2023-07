Calciomercato Milan – Giroud, il retroscena di un possibile addio

Lo scorso 19 aprile Olivier Giroud , attaccante classe 1986 , ha firmato il rinnovo del suo contratto con il Milan fino al 30 giugno 2024 . Quindi il bomber di Chambéry almeno per questa stagione vestirà, ancora, la maglia rossonera. Cercando, ovviamente, di migliorare il suo 'score' personale che, finora, in due annate con il Diavolo, vede l'ex Arsenal e Chelsea sommare 32 gol e 11 assist in 85 partite ufficiali.

Calciomercato Milan: no di Giroud agli arabi

Quello che, però, non si sapeva ancora è che anche Giroud, così come tanti altri suoi colleghi, avrebbe potuto lasciare il Milan lo stesso, in questa sessione estiva di calciomercato, per finire nella Saudi Pro League, il massimo campionato dell'Arabia Saudita. La nuova frontiera del calcio, il nuovo 'Eldorado' per tantissimi calciatori che, da Cristiano Ronaldo in poi, stanno scegliendo di guadagnare una montagna di petroldollari anche a costo di uscire dal grande giro sportivo.