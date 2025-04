Calciomercato Milan, Giménez punto fermo del nuovo attacco rossonero

Dietro, nelle gerarchie di mister Sérgio Conceição , anche a Luka Jović e Tammy Abraham . Esperienza al Milan iniziata bene, con i gol contro Empoli e Verona in Serie A e contro il suo ex club, il Feyenoord, in Champions League . Poi l'involuzione. Il 'Bebote' sta pagando evidentemente le difficoltà d'impatto rispetto alla Eredivisie e la stagione negativa del Milan.

Diavolo fermamente convinto delle qualità del 'Bebote'

Il club di Via Aldo Rossi, nonostante questo, ha enorme fiducia nel suo centravanti messicano. Il Milan è fermamente convinto che, in estate, resetterà tutto e sarà pronto a dimostrare tutto il suo valore nella stagione 2025-2026. Giménez, in fin dei conti, è ancora giovane e ha le qualità per emergere anche in Italia.