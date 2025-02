Il sì definitivo del Feyenoord alla proposta del Milan per Santiago Giménez ha sbloccato, in uscita, anche la situazione Álvaro Morata. L'attaccante spagnolo, classe 1992, lascerà dunque il Milan a pochi mesi dal suo arrivo per volare nella Süper Lig turca: indosserà la maglia del Galatasaray. Ecco come vari esperti di calciomercato hanno commentato la notizia sul popolare social network 'X'.