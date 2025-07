Se il Galatasaray dovesse chiudere Osimhen in entrata, potrebbe sbloccare Alvaro Morata: l'attaccante è in prestito dal Milan e avrebbe l'accordo col Como. Mancherebbe solo il via definitivo dei turchi. Vedremo se il viaggio in Italia riuscirà a sbloccare tutte le operazioni di calciomercato. Ricordiamo di come anche tra Milan e Como ci sia l'accordo totale per la punta spagnola.