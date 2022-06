Calciomercato Milan – Gabbia, cessione momentaneamente bloccata

Il futuro di Matteo Gabbia potrebbe essere lontano dal Milan. Non nell'immediato, i quanto i rossoneri non sarebbero disposti a cedere subito il classe 1999. Secondo quanto riferisce 'repubblica.it', il Diavolo avrebbe bloccato momentaneamente la cessione dell'ex Lucchese. Prima di cederlo altrove - la Sampdoria è uno dei club maggiormente interessati al giocatore -, il Milan vorrebbe assicurarsi un altro difensore centrale. Milan, le top news di oggi: Raspadori torna di moda. Vocalelli in esclusiva.