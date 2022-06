Calciomercato Milan – Quattro squadre interessate a Gabbia | News

Il futuro di Matteo Gabbia potrebbe essere lontano dal Milan. Secondo quanto riferisce 'Tuttomercatoweb', il calciatore piace da diverso tempo alla Sampdoria di Marco Giampaolo, allenatore che ha potuto visionare da vicino il classe '99 ai tempi della sua breve esperienza sulla panchina rossonera. I blucerchiati, però, non sarebbero gli unici interessati all'ex Lucchese. Udinese, Empoli e Bologna avrebbero chiesto delle informazioni sul difensore. Ad oggi, però, il Milan non avrebbe intenzione di venderlo perché Gabbia è un calciatore utile non solo in campo, ma anche per la compilazione delle liste UEFA. Milan, le top news di oggi: Ziyech, si lavora al prestito. Bremer lontano.