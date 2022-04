Calciomercato Milan – Le ultime sul futuro di Alessio Romagnoli | News

Alessio Romagnoli e un futuro sempre più incerto. Dal non rinnovo con il Milan al possibile approdo alla Lazio: le ultime sul difensore

Il futuro di Alessio Romagnoli è lontano dal Milan, ma non lontanissimo. Nonostante non si sia trovato l'accordo tra il club e l'agente del calciatore, Mino Raiola, per il rinnovo del contratto, lo stesso si può dire in merito ad un accordo con un nuovo club. Nelle ultime settimane si è parlato con insistenza di un suo trasferimento alla Lazio. Una trattativa reale, ma tutt'altro che semplice. Dunque chiederselo è lecito: cosa ne sarà di Alessio Romagnoli al termine di questa stagione?