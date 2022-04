Calciomercato Milan – Deciso il futuro di Marko Lazetic | News

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Milan avrebbe deciso il futuro del giovane Marko Lazetic: ecco cosa ne sarà del classe 2004

Enrico Ianuario

L'attacco del Milan sta facendo un'enorme fatica. Lo testimoniano i numeri: solamente quattro reti nelle ultime sette partite. Troppo pochi per una squadra che lotta per la conquista dello scudetto, in particolar modo troppo poco per questa squadra che, in realtà, crea tante occasioni. Problemi di precisione e freddezza sotto porta? Probabile, ma Stefano Pioli e i suoi ragazzi dovranno trovare il modo di migliorare già a partire da venerdì in occasione del match contro il Genoa.

Un attacco che continua ad essere in difficoltà. Zlatan Ibrahimovic, in questa stagione, ha giocato veramente poco e segnato solamente otto gol. Otto come le reti siglate sia da Olivier Giroud che da Rafael Leao, mentre in panchina scalpita un giovane che, nonostante sia arrivato per sostituire Pietro Pellegri, non ha ancora fatto il suo esordio in Serie A.

Si tratta di Marko Lazetic, classe 2004 arrivato a gennaio dalla Stella Rossa di Belgrado. Non ha ancora giocato con la prima squadra, mentre con la Primavera ha preso parte a tre partite fornendo ottime prestazioni e un assist ai suoi compagni. Un talento che probabilmente esploderà nel giro di qualche anno, prima, però, c'è da 'farsi le ossa'.

Secondo quanto riferiscono i colleghi di 'calciomercato.com', il Milan avrebbe deciso cosa farne di Marko Lazetic. Al termine di questa stagione, il calciatore 18enne partirà in prestito per fare esperienza e giocare con continuità. Continuità che, in questo momento così delicato della stagione, non può trovare nella squadra allenata da Stefano Pioli. In attesa di riavere in futuro un Marko Lazetic al top, il Milan si è già assicurato il primo colpo in attacco: Divock Origi. Adesso non rimane altro che scoprire quale sarà il futuro di Ante Rebic, Rafael Leao e, soprattutto, Zlatan Ibrahimovic. Con Olivier Giroud che sa di essere l'unico attaccante rossonero sicuro di restare. Milan, le top news di oggi: esclusiva di Stefano, Leao e il rinnovo.

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI