Calciomercato Milan – Futuro incerto per quattro: la situazione

Il quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola ha fatto il punto sulle prossime mosse di calciomercato del Milan. Al netto della situazione di Gianluigi 'Gigio' Donnarumma e Zlatan Ibrahimović, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, ci sono, infatti, altre quattro vicende che non lasciano dormire sonni tranquilli a Paolo Maldini e Frederic Massara. Cosa fare con i calciatori in questione? Analizziamo i casi separatamente.