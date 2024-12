Calciomercato Milan – Il Genoa ha preso una decisione su Frendrup

Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport ed esperto di calciomercato, ha riportato che il Genoa non ha intenzione di cedere Frendrup nel mese di gennaio. Il danese è un giocatore fondamentale per la squadra allenata dall'ex Milan Patrick Vieira ed ha sempre giocato, anche quando l'allenatore era Alberto Gilardino, altro ex rossonero. In questa Serie A, Frendrup ha giocato 17 partite ed ha segnato 1 gol.