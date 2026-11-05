Youssouf Fofana torna al centro delle attenzioni del calciomercato europeo. Il centrocampista francese, trasferitosi in prestito secco dal Milan al Siviglia nell'ultima sessione estiva, sta vivendo una stagione positiva in Spagna e le sue prestazioni avrebbero attirato l'interesse di Tottenham e Juventus. Secondo quanto riportato da TeamTalk, entrambe le società avrebbero già avviato i primi contatti con il club rossonero per esplorare la possibilità di acquistare il giocatore al termine della stagione.

La notizia nasce da un'indiscrezione del portale spagnolo Ficherio, secondo cui le due società avrebbero chiesto informazioni al Milan sulle condizioni di una possibile operazione. Al momento si parla di primi sondaggi, non di offerte ufficiali o trattative già avanzate.

Fofana protagonista al Siviglia: i numeri della sua rinascita

Dopo aver lasciato il Milan, dove non rientrava più nei piani tecnici di, Fofana ha trovato continuità con la maglia del Siviglia. Il francese si è ritagliato un ruolo importante nel centrocampo della squadra andalusa, mettendo insieme un gol e 3 assist nelle prime 8 presenze in Liga.

Un rendimento che ha riportato il suo nome sui taccuini di diversi club europei. In particolare, il Tottenham di Roberto De Zerbi e la Juventus avrebbero individuato nel centrocampista un possibile rinforzo per la prossima stagione. Anche il Siviglia vorrebbe trattenerlo, ma l'operazione si presenta complicata soprattutto per ragioni economiche: secondo le indiscrezioni, l'ingaggio del giocatore sarebbe difficile da sostenere per il club spagnolo.

Il Milan osserva: prestito senza riscatto e contratto fino al 2028

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La situazione contrattuale mette il Milan in una posizione centrale nella vicenda. Fofana è arrivato al Siviglia con la formula del prestito secco,: il suo accordo con il club spagnolo terminerà ile, in assenza di nuovi accordi, il francese farà quindi ritorno a Milano.Il contratto con i rossoneri è invece valido fino al. La prossima estate potrebbe così diventare un momento importante per definire il suo futuro, anche alla luce dell'interesse manifestato da Tottenham e Juventus. La concorrenza di due società con disponibilità economiche superiori a quelle del Siviglia potrebbe favorire il Milan in un'eventuale trattativa.

Non è ancora noto quale valutazione economica abbia fissato il club rossonero per il cartellino del centrocampista. Una cosa, però, appare chiara: le prestazioni in Spagna hanno riacceso il mercato attorno a Fofana e la sua permanenza al Siviglia, al momento, non sembra scontata.