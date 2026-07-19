L'addio di Fofana al Milan potrebbe essere sempre più vicino. Il centrocampista francese, arrivato a Milanello nell'estate 2024 dal Monaco per una cifra superiore ai 20 milioni di euro, è infatti uno dei nomi principali nella lista dei possibili partenti di questa sessione di mercato e la sensazione è che, col passare dei giorni, qualcosa si stia davvero muovendo.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, in questi giorni ci sarebbero stati alcuni sondaggi da parte di club francesi interessati al classe 1999. Nulla di concreto per il momento, ma abbastanza per far capire che il nome di Fofana circola con insistenza negli ambienti di mercato, essendo spesso comparso in varie voci di interessamento tra l'Inghilterra e la Francia. Il Milan dal canto suo è pronto ad ascoltare offerte, considerato il rendimento altalenante mostrato dal centrocampista nella sua avventura in rossonero, mai davvero decollata nonostante le indubbie qualità fisiche e di inserimento.

A che cifra potrebbe partire il francese

Sul fronte cifre, la dirigenza rossonera ha già le idee chiare: la richiesta per lasciar partire il francese si aggira tra i 20 e i 25 milioni di euro, una valutazione che permetterebbe al Milan di non andare in perdita rispetto all'investimento fatto due estati fa. Una cessione che si inserirebbe perfettamente nella strategia di Amorim, che avrebbe già chiesto rinforzi a centrocampo, possibili solo a fronte di eventuali uscite, con Fofana indiziato principale ormai da settimane. Restano da capire i tempi e, soprattutto, quale club deciderà di trasformare l'interesse in una vera offerta.

La sua stagione in rossonero

Nonostante non sia uno degli elementi più amati dal popolo rossonero, Fofana nell'ultima stagione al Milan si è rivelato un elemento irrinunciabile per mister Allegri: ben 33 presenze in Serie A, partendo dal primo minuto in 28 occasioni e mettendo a referto 2 reti e 3 assist in campionato.

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Il francese si è reinventato in un ruolo non suo, riuscendo spesso a trovare sprazzi di inventiva e inserimenti coraggiosi che lo hanno premiato a più riprese. Il suo tempo in rossonero però sembra comunque essere giunto al termine: Amorim è alla ricerca di profili diversi e, con la necessità di ripartire a tutti gli effetti, sarà inevitabile anche cedere quei giocatori che sono da mesi con un passo fuori dal Milan, anche solo mentalmente.