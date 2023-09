Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Torna di moda un nome in mediana”

LA SITUAZIONE A CENTROCAMPO

Per quanto concerne la situazione a centrocampo, anche in questo caso il Milan si è mosso tanto ed in modo intelligente nel corso del calciomercato. Con la partenza di Sandro Tonali al Newcastle e il prolungato infortunio di Ismael Bennacer era necessario implementare il pacchetto in mediana. E, a tal proposito, sono arrivati Yunus Musah, Tijjani Reijnders e Ruben Loftus-Cheek. Anche in questo caso, però, un intervento nelle prossime sessioni di trattative, potrebbe essere importante per evitare di rimanere scoperti.