Da Chukwueze e Modric all'incognita Leão: la probabile formazione del Milan di Amorim | VIDEO

Il calciomercato del Milan non si fermerà all'eventuale avvicendamento sulla corsia esterna tra Rafael Leão e Matías Soulé. Nonostante il pesante investimento da 80 milioni di euro (bonus inclusi) versato nelle casse del PSG per Gonçalo Ramos, la dirigenza di Via Aldo Rossi valuta attentamente soluzioni complementari per puntellare il reparto offensivo a disposizione di Rúben Amorim.

Le incognite di Amorim: da Pulisic a Loftus-Cheek

Secondo quanto analizzato da La Gazzetta dello Sport, il nuovo tecnico portoghese si ritrova a gestire una griglia di partenza ricca di punti interrogativi.resta un profilo sul mercato, così come. A questo si aggiungono le condizioni di: lo statunitense è attualmente alle prese con il recupero da un infortunio e deve riscattare un 2026 in maglia rossonera decisamente opaco e lontano dai suoi standard migliori.

Queste situazioni spingono gli uomini di mercato del Diavolo a muoversi d'anticipo per non farsi trovare impreparati all'inizio delle competizioni ufficiali.

Ritorno di fiamma per Dario Osorio: le cifre

La ricerca di un profilo giovane, di talento e dai costi contenuti ha riportato d'attualità un vecchio pallino dello scouting rossonero:. L'attaccante esterno classe 2004, punto di forza della Nazionale del Cile, era già stato visionato dal Milan prima del suo trasferimento dall'Universidad de Chile ai danesi delnel 2023.

L'operazione viene valutata sulla base di un investimento compreso tra i 15 e i 20 milioni di euro. Di seguito i numeri registrati dal talento cileno nell'ultima stagione in Danimarca:

Presenze complessive : 47

: 47 Gol segnati : 8

: 8 Assist serviti : 10

: 10 Competizioni: Superligaen, Europa League e coppe nazionali

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La strategia per i giorni finali: l'asse con la Premier League

Il profilo di Osorio sposa perfettamente la filosofia societaria: un giocatore futuribile, con ampi margini di miglioramento politici ed economici, ideale per le rotazioni offensive esterne di Amorim.Le opportunità per il Milan non si esauriscono in Danimarca. La dirigenza rossonera mantiene i radar accesi soprattutto sulla. L'intenzione è quella di sfruttare gli ultimi giorni della finestra di trasferimenti per cogliere un'eventuale occasione last minute, ovvero un profilo di alto livello in esubero dai grandi club inglesi, magari da tesserare attraverso formule vantaggiose come il prestito con diritto di riscatto.