Tra le incognite legate a Santiago Giménez, Christian Pulisic e Ruben Loftus-Cheek, i rossoneri riattivano i contatti per il talento cileno del Midtjylland
Da Chukwueze e Modric all'incognita Leão: la probabile formazione del Milan di Amorim | VIDEO
Il calciomercato del Milan non si fermerà all'eventuale avvicendamento sulla corsia esterna tra Rafael Leão e Matías Soulé. Nonostante il pesante investimento da 80 milioni di euro (bonus inclusi) versato nelle casse del PSG per Gonçalo Ramos, la dirigenza di Via Aldo Rossi valuta attentamente soluzioni complementari per puntellare il reparto offensivo a disposizione di Rúben Amorim.
Le incognite di Amorim: da Pulisic a Loftus-CheekSecondo quanto analizzato da La Gazzetta dello Sport, il nuovo tecnico portoghese si ritrova a gestire una griglia di partenza ricca di punti interrogativi. Santiago Giménez resta un profilo sul mercato, così come Ruben Loftus-Cheek. A questo si aggiungono le condizioni di Christian Pulisic: lo statunitense è attualmente alle prese con il recupero da un infortunio e deve riscattare un 2026 in maglia rossonera decisamente opaco e lontano dai suoi standard migliori.
Queste situazioni spingono gli uomini di mercato del Diavolo a muoversi d'anticipo per non farsi trovare impreparati all'inizio delle competizioni ufficiali.
Ritorno di fiamma per Dario Osorio: le cifreLa ricerca di un profilo giovane, di talento e dai costi contenuti ha riportato d'attualità un vecchio pallino dello scouting rossonero: Dario Osorio. L'attaccante esterno classe 2004, punto di forza della Nazionale del Cile, era già stato visionato dal Milan prima del suo trasferimento dall'Universidad de Chile ai danesi del Midtjylland nel 2023.
L'operazione viene valutata sulla base di un investimento compreso tra i 15 e i 20 milioni di euro. Di seguito i numeri registrati dal talento cileno nell'ultima stagione in Danimarca:
- Presenze complessive: 47
- Gol segnati: 8
- Assist serviti: 10
- Competizioni: Superligaen, Europa League e coppe nazionali
La strategia per i giorni finali: l'asse con la Premier LeagueLe opportunità per il Milan non si esauriscono in Danimarca. La dirigenza rossonera mantiene i radar accesi soprattutto sulla Premier League. L'intenzione è quella di sfruttare gli ultimi giorni della finestra di trasferimenti per cogliere un'eventuale occasione last minute, ovvero un profilo di alto livello in esubero dai grandi club inglesi, magari da tesserare attraverso formule vantaggiose come il prestito con diritto di riscatto.
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