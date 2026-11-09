Le manovre di calciomercato in casa Milan non si fermano mai, specialmente per quanto riguarda la ricerca di talenti italiani pronti al grande salto. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Tuttomercato, i fari del club di Via Aldo Rossi rimangono accesi su Lorenzo Bernasconi, talentuoso terzino sinistro classe 2003 di proprietà dell'Atalanta. Il club rossonero lo ha seguito a lungo durante la scorsa sessione estiva di trasferimenti e il suo profilo continua a essere monitorato con grandissima attenzione in vista della prossima stagione.

Il retroscena estivo su Bernasconi ed Estupiñán

Le trame di mercato rivelano che il Milan avrebbe tentato l'affondo concreto per il quasi 23enne laterale orobico già nel corso dell'estate 2026. Il potenziale sbarco a Milanello di Bernasconi era però strettamente legato a un incastro internazionale: il Diavolo avrebbe provato ad acquisire il giocatore dall'Atalanta solo in caso di cessione definitiva di. La permanenza dell'ecuadoriano per volere dell'allenatore Rúben Amorim ha momentaneamente congelato la trattativa.

Ma l'interesse della dirigenza per il gioiello cresciuto a Zingonia è rimasto intatto. E le prestazioni di non eccelsa qualità offerte dal terzino sudamericano in maglia rossonera potrebbero far sì che il Diavolo torni alla carica per lui nel calciomercato di gennaio. La concorrenza sul ragazzo è folta e agguerrita, sia in Italia che all'estero. Oltre al forte gradimento del Milan, Bernasconi è stato visionato in più di un'occasione dagli osservatori del Newcastle in Premier League, mentre la Roma lo ha valutato a lungo come la soluzione ideale per rinforzare la propria corsia mancina.

La valutazione dell'Atalanta e il muro di Zingonia

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Trattare con la famiglia Percassi, si sa, non è mai una missione semplice. Bernasconi, legato all'Atalanta da un contratto valido fino al 30 giugno 2030, viene considerato un patrimonio del club. Le prestazioni fornite nella passata stagione e le 9 apparizioni già collezionate nell'attuale Serie A (13 in totale, considerando la Conference League) ne fanno un elemento molto importante del gruppo di Maurizio Sarri.Attualmente, la valutazione di mercato fissata dagli orobici per il cartellino di Bernasconi oscilladi euro. Un prezzo importante ma giustificato dal potenziale del ragazzo, che certifica inoltre la fermezza della Dea: già nel febbraio del 2026, infatti, i vertici nerazzurri avevano rispedito al mittente un'offerta ufficiale da 15 milioni di euro presentata dalla Roma, chiarendo di non voler prendere in considerazione proposte inferiori ai 30 milioni in quella sessione invernale. Il Milan resta alla finestra, consapevole che la via verde sulla fascia sinistra può passare anche da Bergamo.