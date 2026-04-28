Aria di rivoluzione a Milanello. Nonostante un derby vinto, il Milan di Massimiliano Allegri si prepara a salutare chi non ha convinto. Il primo nome sulla lista delle partenze è Pervis Estupiñán. Molti giocatori, come lui, non hanno pienamente rispettato le aspettative che dirigenti e staff tecnico avevano su di loro e saranno messi in vendita. Al loro posto il Diavolo, che già dovrà pensare ad irrobustire l'organico con rinforzi di qualità per - si spera - il ritorno in Champions League, dovrà inserire le giuste pedine. Elementi che permettano ai rossoneri di Allegri di fare il salto di qualità. Ma andiamo con ordine.