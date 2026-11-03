Il club rossonero accelera per il talento classe 2008: superata la concorrenza del Liverpool per il trequartista che fa impazzire gli osservatori. Insidia PSG
Milan, come cambia la formazione con Endrick e Inácio: il possibile undici iniziale del 2027
Il Milan accelera con decisione sul fronte calciomercato per assicurarsi una delle gemme più brillanti del calcio mondiale: il trequartista messicano Gilberto Mora. Secondo un’indiscrezione esclusiva lanciata dai colleghi britannici di teamTALK, la dirigenza rossonera avrebbe intensificato i contatti con l’entourage del calciatore e con il Club Tijuana, balzando in pole position nella corsa al talento classe 2008 e superando la fitta concorrenza delle big europee. L'insidia, per il club rossonero, ora però si chiama PSG.
Calciomercato Milan: chi è Gilberto Mora, il millennial che strega l'EuropaNato a Tuxtla Gutiérrez nel dicembre del 2008, Gilberto Mora rappresenta il prototipo del trequartista moderno. Nonostante la giovanissima età, il fantasista ha già collezionato presenze e gol nella massima serie messicana (Liga MX) con la maglia dei Xolos di Tijuana, diventando il più giovane marcatore nella storia del club.
Dotato di un baricentro basso, controllo orientato nello stretto e una visione di gioco fuori dal comune, Mora agisce prevalentemente sulla trequarti ma sa rendersi efficace anche come esterno offensivo a piede invertito. La sua capacità di saltare l'uomo e creare superiorità numerica lo ha reso rapidamente l'oggetto del desiderio dei principali osservatori internazionali.
Sorpasso al Liverpool: la strategia del Diavolo per il talento del TijuanaL'affondo del Milan non è passato inosservato oltremanica. La testata teamTALK ha infatti sottolineato come il club di Via Aldo Rossi sia riuscito a mettere la freccia su top club del calibro del Liverpool, da mesi sulle tracce del ragazzo così come altri top club europei (tra cui Real Madrid, Barcellona, Arsenal, Borussia Dortmund e Benfica). Se i Reds sembravano pronti a invitare il giocatore a Anfield per uno stage formativo, il blitz rossonero ha sparigliato le carte in tavola. Il Diavolo, ora, lotta con il PSG per assicurarsi il 'sì' della famiglia e del giocatore.
© RIPRODUZIONE RISERVATA