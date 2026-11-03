Il Milan accelera con decisione sul fronte calciomercato per assicurarsi una delle gemme più brillanti del calcio mondiale: il trequartista messicano Gilberto Mora. Secondo un’indiscrezione esclusiva lanciata dai colleghi britannici di teamTALK, la dirigenza rossonera avrebbe intensificato i contatti con l’entourage del calciatore e con il Club Tijuana, balzando in pole position nella corsa al talento classe 2008 e superando la fitta concorrenza delle big europee. L'insidia, per il club rossonero, ora però si chiama PSG.

Calciomercato Milan: chi è Gilberto Mora, il millennial che strega l'Europa

Nato a Tuxtla Gutiérrez nel dicembre del 2008, Gilberto Mora rappresenta il prototipo del trequartista moderno. Nonostante la giovanissima età, il fantasista ha già collezionato presenze e gol nella massima serie messicana (Liga MX) con la maglia deidi Tijuana, diventando il più giovane marcatore nella storia del club.

Dotato di un baricentro basso, controllo orientato nello stretto e una visione di gioco fuori dal comune, Mora agisce prevalentemente sulla trequarti ma sa rendersi efficace anche come esterno offensivo a piede invertito. La sua capacità di saltare l'uomo e creare superiorità numerica lo ha reso rapidamente l'oggetto del desiderio dei principali osservatori internazionali.

Sorpasso al Liverpool: la strategia del Diavolo per il talento del Tijuana

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L'affondo del Milan non è passato inosservato oltremanica. La testata teamTALK ha infatti sottolineato come il club di Via Aldo Rossi sia riuscito a mettere la freccia su top club del calibro del, da mesi sulle tracce del ragazzo così come altri top club europei (tra cui Real Madrid, Barcellona, Arsenal, Borussia Dortmund e Benfica). Se isembravano pronti a invitare il giocatore a Anfield per uno stage formativo, il blitz rossonero ha sparigliato le carte in tavola. Il Diavolo, ora, lotta con il PSG per assicurarsi il 'sì' della famiglia e del giocatore.La strategia del Milan si inserisce perfettamente nella filosofia societaria di: anticipare i tempi sui profili d'élite mondiali prima che il loro valore di mercato diventi proibitivo. Il progetto tecnico presentato a Mora e alla sua famiglia, focalizzato sulla crescita progressiva e sull'inserimento in Prima Squadra (sul modello già tracciato per altri giovani), sembra aver convinto l'entourage del messicano, rendendo la Milano rossonera una delle sue destinazioni preferite per il suo sbarco in Europa. Ora vedremo se e quando il Diavolo concretizzerà il suo assalto al nuovo gioiello del calcio mondiale.