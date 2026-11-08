Il calciomercato arabo torna a guardare alla Serie A e questa volta nel mirino ci sarebbe anche Mike Maignan. Il portiere francese, punto di riferimento del Milan, sarebbe infatti uno dei profili individuati da alcuni emissari provenienti dall'Arabia Saudita, arrivati in Italia con l'obiettivo di individuare un estremo difensore di alto livello.

A riportare l'indiscrezione è Calciomercato.it. Tra i nomi presenti nella lista dei possibili obiettivi figurerebbe proprio quello del numero uno rossonero, insieme a Mile Svilar della Roma.

Non soltanto il Milan: anche Svilar tra gli obiettivi

La ricerca dei club sauditi non riguarderebbe dunque soltanto Maignan. Anche il portiere giallorosso sarebbe finito sotto osservazione, grazie alle prestazioni offerte negli ultimi anni con la maglia della Roma.

Due profili di alto livello per il campionato italiano, entrambi considerati importanti dalle rispettive società. L'interesse arabo rappresenterebbe un possibile campanello d'allarme per Milan e Roma, soprattutto in vista della sessione invernale di mercato.

Servirà un'offerta importante per convincere il Milan

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Al momento, tuttavia, è fondamentale distinguere l'interesse da una trattativa concreta. Secondo quanto riportato dalla testata, gli emissari sarebbero in Italia per individuare un portiere, ma non vengono indicate offerte ufficiali già presentate al Milan o alla Roma.Per convincere i due club a privarsi dei rispettivi numeri uno sarebbe necessaria una proposta economica particolarmente elevata. Maignan è un elemento centrale del progetto rossonero e un'eventuale partenza richiederebbe valutazioni importanti, sia dal punto di vista tecnico sia sul piano economico.

La situazione resta quindi da monitorare: le sirene arabe sono tornate a farsi sentire, ma per il momento non ci sono elementi per parlare di una cessione imminente del portiere francese.