Calciomercato Milan – El Shaarawy ha rinnovato con la Roma fino al 2025

Il futuro di Stephan El Shaarawy non sarà quello di tornare al Milan, almeno per questa sessione di calciomercato. Il classe 1992, che in rossonero ha giocato per quattro stagioni, era stato riaccostato al Milan in questi mesi. Il suo contratto con la Roma era scaduto e i rossoneri sembra lo stessero valutando come sostituto di Rafael Leao, portoghese classe 1999 inamovibile. El Shaarawy avrebbe fatto comodo in ottica liste e avrebbe rappresentato un'ottima soluzione a costo zero.