Calciomercato Milan – Ancora viva la pista per Ekitike, ecco perché

La caccia all'attaccante continua. Il Milan non smette di lavorare sul fronte entrate e prova a regalare a Stefano Pioli quel giocatore che possa alternarsi con Olivier Giroud . Il primo nome resta sempre quello di Mehdi Taremi ma, per evitare sorprese, i rossoneri continuerebbero a monitorando la situazione di Hugo Ekitike .

Secondo quanto riportato da James Nursey attraverso il proprio profilo Twitter, infatti, il Milan rimarrebbe alla finestra per quanto riguarda il giovane attaccante del Psg. Sul classe 2002 c'è il forte pressing del West Ham e, come detto, per i rossoneri Ekitike rientra fra le possibili seconde opzioni a Mehdi Taremi. Insomma, questi ultimi giorni di mercato possono regalarci grandi sorprese.