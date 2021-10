Calciomercato Milan – Mirante, terminate visite alla Colombus | LIVE NEWS

Il Milan è andato nel calciomercato svincolati per prendere Antonio Mirante: sostituirà Mike Maignan. Il LIVE del suo primo giorno rossonero

Mike Maignan si è infortunato, sarà operato e starà fuori a lungo. Il Milan, dunque, nel calciomercato degli svincolati ha pescato Antonio Mirante. Il portiere italiano, classe 1983, nelle ultime tre stagioni alla Roma in Serie A, affiancherà il rumeno Ciprian Tătărușanu: fornirà una buona alternativa tra i pali al tecnico rossonero Stefano Pioli. Segui con noi, LIVE, la prima giornata rossonera di Mirante, dalle visite mediche fino alla firma del contratto con il club di Via Aldo Rossi.