Calciomercato Milan – Mirante rossonero fino al termine della stagione

Le ultime news sul calciomercato del Milan: il Diavolo prende Antonio Mirante tra i pali visto l'infortunio di Mike Maignan. I dettagli

Il Milan non ha perso tempo e ha reperito, nel calciomercato degli svincolati, Antonio Mirante quale sostituto dell'infortunato portiere titolare Mike Maignan . Ne parlano tutti i quotidiani sportivi questa mattina in edicola.

Mirante, classe 1983 , nelle ultime tre stagioni alla Roma ha collezionato 35 presenze tra Serie A , Europa League e Coppa Italia , subendo 42 reti . In precedenza aveva giocato, sempre nella massima serie, anche con Bologna , Parma e Sampdoria .

Giunge al Milan, dunque, un portiere di estrema affidabilità e sicurezza. Questa mattina Mirante svolge le visite mediche con il club di Via Aldo Rossi presso la clinica 'Colombus' di Milano . Consueto iter, poi, con idoneità sportiva e firma sul contratto a 'Casa Milan'.

Assistito da Gabriele Giuffrida, stesso agente del mister Stefano Pioli, Mirante, originario di Castellammare di Stabia (NA) così come Gianluigi Donnarumma, si unirà al Milan per questa stagione, quindi fino al 30 giugno 2022, con opzione per un'ulteriore stagione (2023).