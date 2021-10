Milan, senza Maignan sarà duello in porta tra Mirante e Tatarusanu

Antonio Mirante e Ciprian Tatarusanu si contenderanno la titolarità nel Milan finché non tornerà Mike Maignan. Il punto sui portieri

Mike Maignan si è infortunato al polso sinistro e oggi sarà operato in artroscopia. Per il portiere francese, titolare del Milan , si prevede un lungo stop ( almeno due mesi ). Il Diavolo, quindi, è corso ai ripari ingaggiando lo svincolato Antonio Mirante , classe 1983 , che era ad un passo dallo Spezia prima della chiamata dei rossoneri.

Mirante, nelle ultime tre stagioni alla Roma , si contenderà, quindi, il posto di Maignan, fino al rientro dell'ex Lille , con il secondo portiere rossonero, Ciprian Tatarusanu , classe 1985 , che indossa i colori del Milan dalla scorsa stagione. L'anno passato l'ex Fiorentina , Nantes e Olympique Lione non aveva sempre convinto quando era stato chiamato in causa.

Mirante e Tatarusanu, dunque, si divideranno i pali della porta rossonera tra Serie A, Champions League e Coppa Italia per un bel po'. Il terzo portiere sarà Andreas Jungdal, perché Alessandro Plizzari, operato al ginocchio, non rientrerà prima di Natale a disposizione del tecnico Stefano Pioli.