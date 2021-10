Milan, le prime immagini di Mirante da calciatore rossonero (FOTO)

Antonio Mirante è ufficialmente un nuovo calciatore del Milan. Queste le prime immagini del classe 1983 con la maglia rossonera

Nella giornata di ieri si iniziava a respirare un clima non positivo sulle condizioni fisiche di Mike Maignan. Per questo motivo il Milan ha deciso di correre subito ai ripari e chiudere immediatamente l'acquisto dello svincolato Antonio Mirante. L'ex Roma, dopo l'interesse del Diavolo, ha gentilmente rifiutato la proposta di uno Spezia ad un passo dal suo arrivo. Il classe 1983, da pochi minuti, è ufficialmente un giocatore del Milan. Il club, sui propri canali social, ha pubblicato le prime foto del neo portiere. Ecco il post. Maignan, che sfortuna! Il comunicato del Milan è una doccia fredda per i tifosi